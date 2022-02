Khalid Ouram et Ouassima Kharchich, les parents du petit Rayan, ont reçu un appel du Roi qui a exprimé ses plus vives condoléances et sa sincère compassion à l'ensemble des membres de la famille du défunt.

Le Roi s'est entretenu au téléphone avec les parents de Rayan, décédé suite à sa chute dans un puits. Un geste royal qui vient ainsi confirmer la bienveillance dont fait preuve le Souverain envers son peuple, affecté dans son ensemble par ce drame.

Un accident tragique… Tous les Marocains auraient voulu assister à un dénouement heureux du cauchemar qu'aura vécu le petit Rayan, resté coincé pendant plus de quatre jours dans un puits. Sauf que «la volonté de Dieu étant imparable, l’enfant a répondu à l’appel du Très-Haut», comme le rappelle sobrement et humblement un communiqué du Cabinet royal, plein d'empathie à l'égard de la famille du défunt.

Aussitôt que le décès de Rayan a été confirmé, quelques minutes après son extraction du puits, le roi Mohammed VI a exprimé personnellement au téléphone, aux parents de cet enfant, «ses plus vives condoléances et sa sincère compassion». En cette douloureuse circonstance, les parents du petit Rayan, Khaled Ouram et son épouse, Ouassima Kharchich, ont été consolés et réconfortés par le Souverain, qui leur a dit «sa haute bienveillance et sa haute sollicitude».

Un geste royal digne d’un grand chef d'Etat, connu pour être proche de son peuple. Un leader qui a toujours fait preuve de bienveillance à l'égard des Marocains, se réjouissant des réussites de sa nation, sensible aussi à ses malheurs. Faut-il à cet égard rappeler différents drames vécus dans le Royaume, pour se remémorer les valeurs humanistes qu'a toujours révélé le Souverain?

Là encore, le roi Mohammed VI a suivi de près les développements, comme tous les Marocains, de ce douloureux incident. Il a bien évidemment donné ses hautes instructions «pour prendre les mesures nécessaires et de déployer tous les efforts possibles» afin de sauver l'enfant Rayan.

Les représentants des autorités publiques et ceux de différents corps constitués ont d'ailleurs ont d'ailleurs déployé toute leur énergie pour mener à bien cette opération de sauvetage. Leurs efforts inlassables ont d'ailleurs été récompensés par la considération que leur a témoigné le Roi, qui a également tenu à saluer l'implication des acteurs associatifs, mais aussi l’élan de solidarité et la large sympathie exprimée par tous.

C'est en effet tout un peuple, uni derrière son Souverain, qui considère avoir perdu hier soir un enfant. Que Rayan repose en paix. Son épreuve a aussi été celle du peuple marocain, qui a su montrer, une fois encore, à quel point il sait être solidaire dans des moments difficiles.