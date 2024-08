Le penseur Ahmed Assid et l’historien Abdelkhalek Koullab menacés de mort par deux jeunes extrémistes sur les réseaux sociaux

Des menaces proférées contre l’historien Abdelkhalek Koullab et le penseur Ahmed Assid ont pris une dimension dangereuse après qu’un extrémiste a promis, sur les réseaux sociaux, d’égorger Koullab à la manière du groupe terroriste Daech. Ces menaces de mort ont ciblé également le penseur Assid quand un individu a prétendu qu’il se sacrifiera pour cette mission, rapporte Assabah du jeudi 22 août.

Les réseaux sociaux étaient en ébullition pendant les deux derniers jours après la propagation de la vidéo incriminant les deux jeunes extrémistes. Les réactions ont été immédiates après que des internautes avisés ont déposé des plaintes auprès de la présidence du ministère public via son site électronique en appelant à l’arrestation des mis en cause et à la protection des Koullab et Assid.

Des sources n’excluent pas que les deux jeunes soient victimes d’un lavage de cerveau par les symboles des courants religieux extrémistes qui ont été incapables de mener un débat avec les deux penseurs en usant de la logique argumentaire et les preuves scientifiques.

Ces courants radicaux ont tablé sur la mobilisation de leurs adeptes pour s’attaquer à Assid et Koullab en les accusant de combattre l’islam bien que le débat «incriminé» était exclusivement axé sur l’identité marocaine. Ce lavage de cerveau a poussé un autre extrémiste à diffuser un enregistrement audio dans lequel il menace Koullab qu’il accuse de chercher à faire disparaitre l’islam du Maroc.

Réagissant à ces menaces, l’historien a souligné dans une déclaration à Assabah que «depuis deux ans, il s’est habitué à recevoir des menaces de la part certains activistes sur les réseaux sociaux dont la plupart résident à l’étranger. Les deux jeunes qui ont promis de m’égorger sont certainement manipulés par des parties invisibles qui me reprochent mon discours nationaliste modéré qui n’est pas fondé sur le racisme et la division entre les Marocains».

Un discours, poursuit-il, qui «croit en des personnes sages qui respectent les institutions de l’État, la constitution et les discours royaux contrairement à ceux qui adoptent le discours panarabe influencé par l’Orient».

Les extrémistes religieux mènent une campagne farouche contre Koullab car il a parlé «d’illusions du salafisme historique» qui ont été adoptées par certains milieux pour garantir les faveurs de la société et bénéficier d’autres privilèges.