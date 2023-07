Le nouveau doctorat dès la prochaine rentrée universitaire

A partir de la prochaine année universitaire, il sera procédé à un profond changement dans le secteur de l’enseignement supérieur à travers le développement des compétences et des connaissances. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 10 juillet, que la nouvelle vision vise à faire bénéficier les étudiants de compétences techniques et linguistiques qui leur permettront de s’intégrer facilement dans le marché du travail. L’accent est mis, notamment, sur l’ouverture sur les langues étrangères, et plus particulièrement la langue anglaise. Le ministère compte d’ailleurs organiser un examen de compétences linguistiques pour les étudiants qui s’apprêtent à s’inscrire dans les facultés à accès ouvert. L’objectif étant d’évaluer leur niveau en matière de langues, en plus de développer leurs compétences personnelles et leur sens entrepreneurial.

C’est ainsi que le nouveau modèle concernera, de manière significative, le diplôme de doctorat, notamment le système des modules du master et du doctorat en langue anglaise qui impliquera au même titre les nouveaux et les anciens étudiants. Le nouveau système prévoit l’obligation pour l’étudiant-chercheur au niveau du cycle du doctorat de faire une recherche doctorale et de suivre une formation scientifique.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que cette formation se fera à travers l’étude de modules qu’il faut accomplir durant la première et la deuxième année, avec la nécessité d’obtenir un certificat de l’établissement où l’étudiant a suivi ces formations. Le nouveau système ne s’est pas limité à ces changements puisqu’il exige de l’étudiant-chercheur de maîtriser les langues, notamment le français et l’anglais, et d’acquérir des compétences numériques. L’étudiant-chercheur doit en outre effectuer une formation sur le terrain d’au moins un mois et obtenir un certificat attestant du fait qu’il a effectivement fait ce stage. Il doit aussi obtenir un certificat d’un institut dispensant l’une des langues étrangères.