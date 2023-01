© Copyright : MAP

Les candidatures pour le concours d’agent d’autorité doivent d’abord être déposées en ligne du 17 au 25 janvier. Des conditions de diplômes sont requises pour celles et ceux qui rejoindront l’Institut royal de l’administration territoriale (IRAT).

Première grande opération de recrutement pour le ministère de l’Intérieur en 2023 et une bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent rejoindre les rangs des agents d’autorité (caïds) formés à l’Institut royal de l’administration territoriale (IRAT).

Le département d'Abdelouafi Laftit vient de lancer le concours pour la promotion 2023-2025 des agents d’autorité. Ce concours est ouvert aux Marocains des deux sexes remplissant une série de conditions.

Parmi les conditions requises, les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus à la date du concours, avoir une taille minimale de 1,60 m pour les femmes et de 1,70 m pour les hommes et justifier d’un diplôme leur permettant d’être classés à l’échelle de rémunération 10. En l’occurrence une licence au minimum.

Dans l’annonce du ministère de l’Intérieur, les candidats doivent d’abord s’inscrire en ligne du 17 au 25 janvier et déposer, physiquement et en personne, leur dossier au ministère de l’Intérieur entre les 6 et 11 février.

La date du concours, qui se déroulera à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat (Souissi), a été fixée au 26 février. Le concours comporte deux épreuves écrites, un test psychotechnique et un examen oral.