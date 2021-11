Le Maroc instaure une nouvelle liste (C) des pays interdits et met à jour les conditions d’accès au territoire national

Contrôle par caméra thermique à l'arrivée de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca.

Dans un contexte de dégradation de la situation épidémiologique au niveau mondial et d'apparition du nouveau variant préoccupant, Omicron, le comité interministériel chargé de coordonner la mise en œuvre du dispositif sanitaire relatif aux voyages internationaux a actualisé ses règles et mis en place une nouvelle catégorie de pays, la liste C.

Par Hajar Kharroubi