Le diplomate Abdelouahed Belkeziz s'est éteint, ce mardi 19 octobre 2021, dans un hôpital à Rabat, à l'âge de 82 ans, apprend-on auprès de sa famille.

Le défunt, natif de Marrakech, a occupé de nombreux postes diplomatiques. Abdelouahed Belkeziz a en effet été ambassadeur du Maroc en Irak (1976-1978), ministre de l'Information (1978-1982) et ministre des Affaires étrangères (1982-1985).

Feu Abdelouahed Belkeziz a occupé le poste de secrétaire général de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) entre 2001 et 2004 et a également assumé plusieurs fonctions au sein de la Faculté de droit à Rabat, de l'Université Hassan II de Casablanca et de l'Université Ibn Tofail de Kénitra.

Le défunt sera inhumé après la prière d'Al-Asr au cimetière des Chouhada à Rabat.