© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (capture image vidéo)

A Larache, les chauffeurs de taxi de première catégorie ont décidé de manifester, suite à la décision des autorités locales de la ville de leur interdire de transporter les citoyens vers le centre-ville et vers d’autres emplacements.

Les chauffeurs de taxi de première catégorie, à Larache, sont en colère, car ils ne peuvent plus transporter leurs clients vers le centre-ville et vers d’autres emplacements. Une décision des autorités locales de la ville, à cause de laquelle ils ont décidé de manifester.

«Nous sommes venus protester aujourd’hui devant le siège de la préfecture de Larache, mais à notre grande surprise, aucun responsable n’a répondu à notre demande. Ces derniers jours, nous n’avons plus le droit de circuler en ville pour déposer des clients à la plage par exemple. Aujourd’hui, nous remarquons qu’il y’a de plus en plus de triporteurs, et ces derniers font le travail que nous sommes censés faire, et ceci pèse réellement sur nous et sur nos recettes journalières, surtout pendant cette période estivale», explique Abdelhafid El Khayat, vice-président de l’association des chauffeurs de taxi à Larache, interrogé par Le360.

«Il y a de plus en plus de triporteurs dans la ville de Larache qui transportent les personnes sans tenir compte des conditions et des normes de sécurité routière, et cela nous affecte sérieusement et négativement les chauffeurs de taxi première et de seconde catégorie», précise un autre chauffeur qui ne décolère pas.

Les représentants des chauffeurs de taxi de première catégorie appellent donc les autorités et la Wilaya de Tanger à intervenir le plus rapidement possible pour mettre fin à la zizanie créée par les triporteurs dans la ville de Larache, tout en légitimant leur activité par l’octroi de licences pour le transport de personnes.