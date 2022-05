© Copyright : Said Kadry / Le360

A Fnideq, les chauffeurs de grands taxis sont ravis de pouvoir enfin transporter les voyageurs vers Tarajal, où les passages sont de nouveau autorisés depuis la nuit du 16 au 17 mai 2022. Ces professionnels ont fait part de leur vive émotion et de leur joie sans bornes de pouvoir enfin relancer leur activité après deux ans d'arrêt.

L'activité a repris au poste frontalier de Bab Sebta. Depuis la nuit du 16 au 17 mai 2022, les allers-retours entre Fnideq et Sebta n’en finissent pas. «Bab Sebta a été prise d’assaut par les chauffeurs de grands taxis. Les mouvements ont repris, au grand bonheur de tous. Les Marocains sont très heureux de cette réouverture du poste frontalier», confie Hassan, chauffeur de grand taxi officiant entre Fnideq et Sebta.

Ilham, elle aussi chauffeur professionnel, n’arrivait pas à retenir sa joie. Le sentiment est indescriptible, l’émotion à son apogée. «Le poste frontalier de Bab Sebta était fermé durant deux ans, dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Là, c’est la réouverture, je ne peux pas vous décrire ce que je ressens. C’est avec une grande émotion que nous chauffeurs de grands taxis de Fnideq accueillons cette réouverture» témoigne-t-elle face caméra pour Le360, les yeux larmoyants de joie.

Un autre chauffeur de grand taxi officiant généralement entre Fnideq et Tétouan souligne, à son tour, que les allers-retours Fnideq-Sebta garantissent une source de revenus pour plusieurs habitants.

Sans parler de ceux qui vivent à Tétouan, M'diq ou Fnideq et qui ont leurs familles à Sebta. Pendant deux ans, ils ne pouvaient plus emprunter le passage du poste frontalier de Tarajal pour se rendre à Sebta. Mais, depuis le 17 mai 2022, c’est possible. Il suffit de présenter un pass vaccinal valide ou un test PCR pour les non-vaccinés.