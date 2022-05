Scènes de joie après la réouverture du point de passage de Tarajal, entre Sebta et Fnideq

Madrid et Rabat ont rouvert, dans la nuit de lundi 16 à ce mardi 17 mai, le point de passage de Tarajal, entre Sebta et Fnideq, après plus de deux ans de fermeture. Un grand soulagement pour les transfrontaliers. Le360 a immortalisé ces grands moments de joie et de bonheur. Les images.

Après plus de deux ans de fermeture, le poste frontalier Tarajal a repris son activité normale, dans la nuit de lundi 16 à mardi 17 mai. Les scènes de joie se sont multipliées sur place. Les transfrontaliers, qui arboraient un sourire jusqu’aux oreilles, étaient manifestement ravis de retrouver leurs proches. L'entrée et la sortie de ce point de passage grouillaient de monde, tous visiblement enchantés par cette réouverture. Ce fut dans une ambiance empreinte de mobilisation, de sens élevé de responsabilité et surtout, de vigilance de la part de l’ensemble des services concernés, notamment les éléments de la Douane, des forces auxiliaires et de la protection civile, que l’arrivée de ces transfrontaliers s’est déroulée dans d’excellentes conditions et de manière fluide. Réouverture des points de passage de Sebta et Melilia: voici les nouvelles règles de transit «Nous étions habitués à venir chez nos proches chaque vendredi. La fermeture de ce point de passage nous a contraints à couper court à ce rituel. Mais nous revoilà encore ici. Nous souhaitons d’ailleurs remercier toutes les parties prenantes qui ont facilité notre arrivée», indique une résidente à Sebta, manifestement pressée de retrouver sa famille. Idem pour cet infirmier exerçant à Sebta, ainsi que d’autres personnes rencontrées au poste frontalier Tarajal. Rappelons que le protocole sanitaire requis se réfère aux conditions du transport maritime entre les ports marocains et ceux espagnols: le passager doit être muni d’un pass vaccinal ou d’un test PCR négatif de moins de 72 heures.

Par Said Kadry