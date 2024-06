Larache: l'ancien siège d’un tribunal transformé en squat

L’ancien siège du tribunal de première instance de Larache a été transformé en un squat qui accueille des délinquants et des sans domicile fixe. Une situation à laquelle une nouvelle commission, récemment constituée, tente de pallier, pour préserver le bâtiment qui a longtemps été négligé.

Dans son édition du 28 juin, le quotidien Al Akhbar souligne que la nouvelle instance est désormais en quête de soutiens financiers pour parvenir à réhabiliter cet établissement. Une coopération avec plusieurs institutions publiques et régionales est à l’étude.

Dans un reportage consacré à cet édifice, le journal rapporte que l’ancien siège du tribunal de première instance de Larache a été abandonné, permettant à des délinquants de l’exploiter pour y consommer leurs drogues.

En dépit de plusieurs plaintes déposées auprès du conseil communal et le gouvernorat en lien, les sources du quotidien constatent que le bâtiment souffre toujours de négligence et d’abandon par les autorités locales.

Certaines sources du journal Al Akhbar vont jusqu’à dire que cet ancien siège est devenu l’un des quartiers généraux de la criminalité dans la ville, suscitant l’inquiétude des habitants et nécessitant une intervention urgente et immédiate des autorités.

Alors que le tribunal a été transféré dans une autre partie de la ville, les sources du journal s’interrogent sur l’état d’avancement du projet consistant à réhabiliter ce siège et à le transformer en musée célébrant le capital matériel et immatériel de Larache, du Lixus et du nord du Royaume.

Ce projet devait être mené par une commission ad hoc, présidée par le gouverneur de la ville, et incluant plusieurs responsables, notamment le délégué de la fondation nationale des musées dans la ville, et d’autres responsables au niveau local et central.