Le forum du sud regroupe des stands représentant, entre autres, des offices nationaux, des universités, des écoles d’ingénieurs, des écoles de formation des cadres, ainsi que des écoles supérieures et professionnelles privées et publiques.

© Copyright : Hamdi Yara / Le360 (capture image vidéo)

La huitième édition du Forum du Sud pour l’orientation scolaire et professionnelle a ouvert ses portes, vendredi 6 mai 2022, au palais des congrès à Laâyoune, à l’initiative de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Organisé sous le thème «Promouvoir la fonction de l’orientation: vers la consolidation du projet personnel de l’apprenant», ce rendez-vous pédagogique draine annuellement un grand nombre d’élèves venus s’informer des filières et des perspectives de formation offertes dans les Provinces du Sud et dans d’autres régions du Royaume.

Lors de cette manifestation de deux jours, les exposants présentent des supports de communication regroupant des fiches techniques des établissements de formation, ainsi que les dates des concours dans les grandes écoles.

Il regroupe des stands représentant, entre autres, des offices nationaux, des universités, des écoles d’ingénieurs, des écoles de formation des cadres, ainsi que des écoles supérieures et professionnelles privées et publiques.

«Le forum vise à fournir des informations permettant une meilleure orientation des élèves à travers des rencontres directes avec des experts et spécialistes de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle», précise Saidia Hassak, présidente du Centre régional d’orientation scolaire et professionnelle relevant de l’AREF.

«Il s’agit notamment d’aider les élèves et les étudiants de la région à rationaliser leur décision d’orientation à travers une information et un échange de proximité avec les principaux acteurs du secteur de l’éducation-formation à l’échelle nationale», poursuit-elle.

De ce fait, le forum ambitionne de consolider les missions de la région dans la gestion de l’orientation relative aux filières professionnelles et aux cycles de formation professionnelle, dans le sillage de la régionalisation avancée et de l’adaptation de la formation au marché du travail.

La tenue de cet événement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre régionale du programme d’action du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports visant à réaliser l’adéquation entre formation et emploi conformément aux Hautes orientations royales, et en harmonie avec les dispositions du nouveau modèle de développement en la matière et les priorités de réforme à l’horizon 2026.