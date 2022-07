© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Les feux de forêts qui font rage depuis hier, jeudi 14 juillet 2022, dans la région de Tétouan n’ont fait aucun mort, indique un premier bilan provisoire du ministère de l’Intérieur, établi ce vendredi 15 juillet au matin.

Dans la région de Tétouan, les efforts se poursuivent pour éteindre les feux de forêts qui sévissent depuis hier, jeudi 14 juillet 2022. L’incendie s’est déclaré dans la forêt de Beni Idder, dans celle d'El Kharroub et à Jbel El Hbib, et a ravagé 90 hectares de couvert végétal et forestier, essentiellement des conifères.

Les autorités précisent dans un communiqué diffusé ce vendredi 15 juillet qu’aucune perte humaine n’est à déplorer. Dans le souci de sécuriser le périmètre de la forêt sinistrée, 225 personnes de trois douars ont été évacuées vers des endroits plus sûrs.

Des équipes d'intervention au sol constituées de plusieurs membres des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale et des Forces Auxiliaires sont mobilisées.

Protection civile, services des Eaux et forêts, autorités locales et bénévoles de la région sont toujours à pied d’œuvre pour éteindre le feu.

De nombreux équipements et moyens techniques sont déployés, parmi lesquels des camions-citernes, des camions d'intervention, des véhicules de transport, des ambulances, des bulldozers…

Un total de 4 avions Turbo Trush de la Gendarmerie Royale ont déjà effectué 12 sorties aériennes pour éteindre les flammes.