La police de Kénitra se dote d’une salle de commandement à la pointe de la technologie

Ce mardi, la préfecture de police de Kénitra a inauguré une salle de commandement et de coordination flambant neuve, équipée des dernières technologies. Cette initiative, inscrite dans le programme de modernisation des infrastructures de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), vise à renforcer la réactivité et l’efficacité des interventions policières dans la ville.

En regroupant en un seul lieu plusieurs services essentiels, de la gestion des appels d’urgence à la coordination des interventions de terrain, cette nouvelle structure promet d’apporter des réponses rapides et adaptées aux attentes des citoyens.

La nouvelle salle, intégrée dans un espace dédié au sein de la préfecture de police, répond aux normes les plus avancées en matière de sécurité et de fonctionnalité. Elle combine architecture moderne et équipements de pointe pour gérer efficacement les opérations sécuritaires. Au cœur de ce dispositif se trouve une salle polyvalente où des opérateurs spécialisés réceptionnent les appels d’urgence via le numéro 19, en continu, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Grâce à une plateforme technique spécialement conçue, les opérateurs traitent simultanément un grand nombre d’appels avant de transmettre instantanément les informations aux équipes de terrain. Ces dernières, notamment celles de la police de secours, sont équipées de véhicules et de motos performants pour intervenir rapidement sur le terrain.

Cette salle de commandement ne se limite pas à la gestion des urgences. Elle représente également un point central de coordination entre les unités policières, permettant une communication fluide et efficace, tout en offrant aux citoyens un accès facilité aux services de la sûreté nationale.

Déjà mise en place dans des villes comme Rabat, Casablanca, Tanger, Fès et Marrakech, cette initiative a fait ses preuves. Elle contribue à réduire les délais d’intervention, intensifier la présence policière dans les espaces publics et renforcer la confiance des citoyens dans les institutions sécuritaires.