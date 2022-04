Idéalement située sur la façade méditerranéenne de la ville, et longeant des quartiers emblématiques comme Marshane, Dar L’baroud et Hafa, la corniche Marqala est le point de chute indispensable des Tangérois en ce mois de Ramadan.

© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (capture image vidéo)

Seuls, en groupes d’amis ou en familles, jeunes et moins jeunes, locaux comme visiteurs... Ils sont très nombreux à se rendre à la belle corniche de Marqala à Tanger, avant, pendant, comme après le ftour. Pourquoi? Réponses dans ce reportage.

A Tanger, elle est ce que la forêt du Souissi est pour la population de Rabat, ou ce que Aïn Diab représente pour les Casaouis: la valeur refuge naturelle et la destination de choix. Après deux années de pandémie et d’absence de promeneurs, la corniche de Marqala de Tanger retrouve des couleurs, et du monde. Plein de monde. Idéalement située sur la façade méditerranéenne de la ville, et longeant des quartiers emblématiques comme Marshane, Dar L’baroud et Hafa, l'endroit est le point de chute indispensable des Tangérois en ce mois de Ramadan.

Que ce soit avant, pendant et après le ftour, chacun y trouve son bonheur. Certains viennent y pratiquer leur sport préféré, d’autres pour un ftour pique-nique et d’autres encore pour se promener et respirer un peu d’air frais.

Superbement aménagée et offrant toutes les garanties de confort et de sécurité, Marqala fait le bonheur des petits comme des grands. Médecin et cycliste, Mustapha Bnou Zahir ne cache pas sa fierté. «C’est grand, propre, sécurisé et cela nous offre l’opportunité de faire du sport tout en admirant la beauté du paysage et la vue sur mer. Cela n’a pas de prix», dit-il. Etudiante, Shaymae insiste sur la mixité sociale que le spot offre. «Il y en a pour tout le monde, que ce soit pour les familles, les groupes d’amis, les enfants», commente-t-elle. «Marqala, c'est notre deuxième maison et cela ne date pas d'aujourd'hui. J'y viens régulièrement et chaque fois, j'y passe des heures sans jamais me lasser», témoigne ce jeune inconditionnel de la plage et ses environs.

Connue des Tangérois, Marqala commence également à se faire une réputation auprès des visiteurs venus d'ailleurs. Parmi eux, cette touriste de Ghafsay (Taounate), venue spécialement pour découvrir cette promenade. «Jusqu’ici, c’est le plus bel endroit ouvert au public qu’il m’a été donné de voir à Tanger», résume-t-elle. Le climat doux et l'ambiance bon enfant qui règnent sur les lieux font le reste, et toute la différence. Détails et images dans cette vidéo: