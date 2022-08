Khouribga: 17 morts et 30 blessés dans un grave accident de la route

Dix-sept personnes ont été tuées et plus de 30 passagers blessés dans un grave accident de la route survenu au matin de ce mercredi 17 août 2022, sur la route nationale reliant Khouribga et Fqih Bensalah.

Dix-sept personnes sont décédées et 30 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu à la suite d’un renversement d’un bus transportant des passagers, dans la commune Boulanouare, à 5 kilomètres de Khouribga, sur la route nationale n°11, apprend-on de sources locales. Aussitôt informés de l’accident, les autorités locales ainsi que les services de la Gendarmerie royale et de la protection civile ont été dépêchés sur les lieux. Quatre morts et 37 blessés dans un grave accident de la circulation dans la région d’Agadir Les dépouilles ont été transférées à la morgue, et les blessés évacués à l’hôpital le plus proche pour des soins médicaux. Une enquête sur ce drame est actuellement en cours.

