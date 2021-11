© Copyright : DR

Kiosque360. Alors que la saison de chasse est ouverte depuis moins d’un mois, un conflit ouvert entre agriculteurs et chasseurs a déjà failli tourner au drame dans la région de Khémisset.

A Moulay Driss Aghbal, près de Khémisset, c’est loin d’être la lune de miel entre les agriculteurs et les passionnés de la chasse. Un conflit a récemment éclaté entre les deux parties au sujet d’une réserve naturelle, conflit qui pourrait bien dégénérer si rien n’est fait.



Dans son édition du lundi 8 novembre, Assabah rapporte qu’une association de chasseurs vient de saisir le parquet, dénonçant des menaces de mort reçues de la part de 13 agriculteurs de la région. Ces derniers affirment, selon la même source, que les terres où souhaiteraient opérer les chasseurs sont leur propriété, alors qu’il s’agirait en fait d’une réserve naturelle.



Cette plainte, ajoute Assabah, a donné lieu à l’ouverture d’une enquête suite à laquelle les principaux protagonistes de l’affaire ont été entendus par la gendarmerie de Rommani. Les plaignants et les accusés devraient même passer devant le procureur du roi en ce début de semaine et ce sera cette audience qui permettra d’en savoir plus sur la suite judiciaire de cette affaire.



En attendant, Assabah indique que les faits remontent à quelques jours de cela, lorsque l’association des chasseurs a reçu les autorisations du Haut-commissariat aux forêts pour pratiquer leur passion dans la zone sur laquelle porte le conflit. Sauf qu’une fois sur le chemin pour rejoindre les lieux, ces chasseurs ont été surpris par des agriculteurs qui leur entravaient la route pour les empêcher d’accéder à la zone de chasse, arguant qu’il s’agissait d’une propriété privée leur appartenant.



Selon les sources du quotidien, la situation aurait pu dégénérer pour se transformer en un conflit armé, n'eût été le tact dont ont fait preuve certaines des personnes présentes sur place. En fait, l’irritation des chasseurs avait atteint son comble car il s’agissait de la cinquième fois, depuis l’ouverture de la saison de la chasse, que les agriculteurs les empêchaient d’accéder à la réserve naturelle.



Dans un premier temps, les chasseurs ont mobilisé un huissier de justice pour constater l’entrave des agriculteurs. Par la suite, l'huissier a constaté qu’une partie des terres de la réserve appartenait effectivement à des agriculteurs, mais pas à ceux qui se sont opposés aux chasseurs. Ces terres auraient ainsi été louées par le Haut-commissariat aux forêts pour préparer la saison de la chasse, sauf que cela n’a pas vraiment plu aux autres agriculteurs qui en seraient arrivés à menacer de mort toute personne osant y pratiquer la chasse.