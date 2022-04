Justice: Said Zaïdi condamné à un an de prison ferme

Said Zaïdi, député PPS de Benslimane.

Le député Said Zaïdi, président de la commune de Cherrat, près de Bouznika, vient d'écoper d'un an de prison ferme assortie d'une amende de 800.000 dirhams et d'une autre de 500.000 dirhams pour la partie civile.

Le verdict est tombé. Saïd Zaidi vient d’écoper d’un an de prison ferme assortie d’une amende de 800.000 dirhams et de 500.000 dirhams à verser à la partie civile. «C’est un jugement que nous considérons comme étant aberrant. La défense se réserve le droit d’user des différentes voies de recours existantes et allons faire appel et prouver l’innocence de mon client», souligne Mbarek Mskini, l’avocat de Saïd Zaidi, dans une déclaration pour un site d'information, à l’issue du verdict tombé tard dans la soirée d'hier, jeudi 31 mars, au tribunal de première instance de Casablanca. Notables locaux–EP1: Saïd Zaidi, le seigneur de Oued Cherrat tombé pour corruption Le député PPS pour la circonscription de Benslimane avait été arrêté le 5 octobre 2021 pour corruption. Il avait été pris en flagrant délit à Rabat. Celui qui est également le président de la Commune de Cherrat a été arrêté alors qu'il était en possession d'une somme de 400.000 dirhams. Cette somme venait de lui avoir été remise par un certain K.B, promoteur immobilier, pour qu’il fasse avancer son projet de résidence balnéaire qui traîne depuis 2015. Le fils d’Ahmed Zaïdi, célèbre homme politique et ex-dirigeant de l’USFP décédé dans un tragique accident à Oued Cherrat, en 2014, a, tout en clamant son innocence lors de son procès, assuré qu’il avait été victime d’un coup monté. «Mon client a affirmé dans son dernier mot devant le tribunal que Karimine (Mhamed Karimine, l’ex-maire de Bouznika, Ndlr) était derrière ce coup monté et qu’il avait tout manigancé», a ajouté M’barek Meskini à l’issue du procès. «La vérité va être révélée au grand jour et Saïd Zaidi finira par être innocenté (lors des prochaines étapes du procès, NDLR)», a assuré l'homme de loi. Affaire à suivre. M’barek Meskini rappelle que des témoins qui ont été convoqués à la barre lors de son procès ont bien révélé ces manigances, en soulignant qu’ils avaient été contactés afin de piéger son client.

Par Qods Chabaa