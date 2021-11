© Copyright : DR

Les compagnies aériennes sont désormais autorisées à effectuer des vols entre le Maroc et la France, dans le deux sens et ce, jusqu’au dimanche 28 novembre à 23h59.

Dans son communiqué diffusé dans la soirée d’hier, jeudi 25 novembre, le comité interministériel de coordination et de suivi du dispositif régissant les voyages internationaux pendant la pandémie a indiqué que la décision de suspendre les vols directs en provenance de la France a été décalée jusqu'au dimanche 28 novembre à 23h59 au lieu du vendredi 26 novembre 2021. Autrement dit, le report de la suspension des vols n’était valable que dans un sens, France-Maroc.

«La décision de décaler à dimanche la suspension des vols directs en provenance de la France vise à faciliter l'opération de retour des citoyens marocains et des étrangers résidant au Maroc», a précisé le communiqué. Autrement dit, les derniers vols concernant le sens Maroc-France étaient maintenus jusqu’à ce vendredi 26 novembre à 23h59.

Seulement voilà, Le360 a appris auprès de plusieurs sources que les compagnies aériennes assurant les liaisons Maroc-France viennent de recevoir le feu vert des autorités marocaines pour continuer à programmer des vols entre les deux pays, dans les deux sens, jusqu’au dimanche 28 novembre à 23h59.

Selon nos informations, la compagnie nationale, Royal Air Maroc, a déjà programmé une série de vols supplémentaires pour ce week-end, afin de pouvoir rapatrier le maximum de personnes qui risquent d’être bloquées, soit en France soit au Maroc, dès l’entrée en vigueur de la suspension des vols dimanche prochain à 23h59.

La décision de suspendre les vols entre le Maroc et la France est motivée par des raisons sanitaires. La France, qui fait face à la cinquième vague de Covid-19, a annoncé, jeudi 25 novembre 2021, un durcissement des contraintes et s’apprête à ouvrir le rappel de vaccination, le plus souvent la troisième dose, à tous les adultes dès 5 mois après leur dernière injection.

Le nombre de nouvelles contaminations en France a presque quintuplé en l'espace d'un mois, passant de 6.603 cas le 26 octobre 2021 à 33.464 le 25 novembre 2021.