Immigration clandestine: la DGST démantèle un chantier de construction de pateras

Les éléments de la police judiciaire de Tanger ont, en coordination étroite avec la DGST, arrêté jeudi dernier un individu connu des services de police. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (20 et 21 mai), que le mis en cause est suspecté d’être impliqué dans la préparation d’un atelier clandestin destiné à fabriquer des embarcations pneumatiques susceptibles d’être utilisées par des réseaux d’immigration illégale.

Les perquisitions effectuées dans cet atelier ont permis de saisir un important lot de matériel et d’équipement dont 13 embarcations pneumatiques, 28 embarcations légères, 18 moteurs marins haute puissance, 50 gilets de protection et 65 pompes à eau ainsi que des pièces de rechange des moteurs. Les enquêteurs ont, par ailleurs, saisi 50 kilogrammes de Chira et plusieurs téléphones portables. Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête sous la supervision du parquet compétent.

Le quotidien Al Akhbar souligne que le même jour, les éléments de la police judiciaire de Tanger ont, suite à des informations précises fournies par la DGST, procédé à l’arrestation de deux individus suspectés, eux aussi, d’être impliqués dans la préparation d’un atelier du même type.

Les perquisitions effectuées ont permis de saisir plusieurs moteurs marins, des embarcations pneumatiques et un ensemble d’outils, d’équipements et de matières premières servant à la fabrication de ces bateaux. Il faut rappeler que le rythme de la migration clandestine à partir des côtes de Tanger a considérablement baissé depuis la mise en place d’un dispositif de sécurité renforcé tout au long du littoral avec le déploiement des éléments de la police, de forces auxiliaires et des forces armées royales.