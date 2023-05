Hausse du prix du poulet: des parlementaires demandent l’ouverture d’une enquête

Les appels à l’ouverture d’une enquête sur les véritables raisons de la flambée des prix du poulet sur les marchés marocains ne cessent de se multiplier, aussi bien au Parlement que parmi les leaders de la société civile.

Une députée du PJD, Touria Afifi, a ainsi adressé une question écrite sur ce thème à Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture. Une question dans laquelle elle critique vivement le silence affiché par le gouvernement face aux augmentations, jugées «abusives», du prix des volailles.

Al Akhbar indique, ce mardi 16 mai, que la parlementaire islamiste a expliqué que la «hausse sans précédent des prix du poulet a fini par rendre la vie difficile à la plupart des citoyen, et plus particulièrement aux catégories démunies. Après avoir mis une croix sur la viande rouge et les poissons, dont les prix sont devenus inaccessibles, les voilà aujourd’hui obligés de se priver des viandes blanches pour les mêmes raisons». La députée a également ajouté que les prix s’envoleront davantage à l’approche de l’été, période au cours de laquelle la consommation en poulets augmente, ce volatile étant indispensable aux agapes des mariages et autres fêtes familiales.

Pour Touria Afifi, «face à ces hausses abusives du prix du poulet, qui dégradent le pouvoir d’achat des classes moyennes et à faibles revenus, il est surprenant que votre ministère (l’Agriculture, Ndlr) continue d’afficher un silence aussi assourdissant. C’est à croire que cette crise ne concerne pas ce gouvernement qui regarde en spectateur les citoyens qui peinent à assurer leur subsistance quotidienne».

Al Akhbar souligne que la députée du PJD a appelé le ministre de l’Agriculture à s’expliquer sur les vérités raisons de la flambée du prix des volailles et à prendre des mesures d’urgence pour remédier à cette situation qui, dit-elle, risque de menacer la paix sociale.

Il faut rappeler que le prix du poulet a enregistré ces derniers jours des hausses vertigineuse, après avoir atteint 25 dirhams le kilogramme dans la plupart des marchés marocains.

Pour les professionnels du secteur, ces augmentations se justifient par la hausse du prix des aliments composés pour volailles. Mais ils ont promis une baisse progressive de leurs prix dans les tous prochains jours.