Un drame s'est déroulé sur la corniche de Harhoura, une station balnéaire au sud de Rabat. Un rottweiler, chien de race allemande réputé dangereux, a blessé grièvement deux personnes. Le propriétaire du chien a été déféré devant la justice, le15 novembre 2022, en état d’arrestation, a appris mercredi Le360 auprès des autorités locales.

L’incident a eu lieu en début de semaine lorsque que les deux personnes, un homme et une femme, qui circulaient paisiblement sur la corniche furent attaqués violemment, tour à tour, par ce chien qui n’était pas tenu en laisse et qui ne portait pas non plus de muselière. Blessées à divers endroits de leur corps, les deux victimes ont été évacuées vers l’hôpital de Témara.

Déclenchée rapidement, l’enquête de la gendarmerie royale de Harhoura-Miramar a vite porté ses fruits et a identifié les propriétaires du chien, un mineur de 17 ans et son père, tous les deux domiciliés à Témara. Ces derniers ont reconnu, lors de leur présentation mardi devant un substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance, les faits qui leur sont reprochés.

Le jeune de 17 ans a été placé en détention préventive au centre de rétention de la prison El Arjat, alors que son père reste poursuivi en liberté provisoire pour complicité, selon la même source.

Pour rappel, le rottweiler est une race de chien originaire d'Allemagne, utilisée historiquement pour garder les troupeaux et effectuer des missions de défense de son maître.

Selon le règlement, les chiens de cette race sont interdits à la circulation sur la voie publique. Pour les autres chiens réputés moins dangereux, les propriétaires doivent obligatoirement les tenir en laisse sur la voie publique s’ils présentent un danger pour les personnes en leur faisant porter une muselière.