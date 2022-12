© Copyright : DR

Kiosque360. Le patron de la DGSN, Abdellatif Hammouchi, a accordé une prime exceptionnelle à l’ensemble du personnel de cette institution en reconnaissance des efforts qu’il déploie pour garantir la sécurité des citoyens. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le directeur général de la DGSN, Abdellatif Hammouchi, a décidé d’accorder une prime exceptionnelle à tous les fonctionnaires de la sûreté nationale, quel que soit leur grade. Sont donc concernés aussi bien ceux qui exercent dans les services centraux que régionaux.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 8 décembre, qu’une note de service a été diffusée dans ce sens, afin de généraliser cette prime à l’ensemble du personnel qui compte plus de 70.000 fonctionnaires. La note souligne que cette gratification leur est accordée en reconnaissance des efforts soutenus qu’ils déploient dans le domaine de la protection des citoyens et de leurs biens. Elle vise également à améliorer leur situation familiale et sociale et à les inciter à renforcer leur engagement au service de l’intérêt général.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que cette prime sera versée aux fonctionnaires dans les prochains jours et sera prise en charge par le budget de la DGSN.

Il faut rappeler que la direction générale de la sûreté nationale a veillé, depuis les six dernières années, à accorder cette prime à l’ensemble de son personnel à chaque fin d’année.