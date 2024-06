Had Soualem: ils louaient des dépanneuses pour voler des voitures

Les éléments de la gendarmerie royale de Had Soualem ont démantelé une bande criminelle spécialisée dans le vol de voitures en utilisant de dépanneuses pour détourner l’attention des victimes et des services de police.

La bande, composée de trois membres, procédait à la location de la dépanneuse pour tracter les voitures ciblées et les cacher dans un lieu sûr avant de les revendre avec des papiers falsifiés ou en les démontant pour les écouler en pièces détachées à des receleurs, rapporte Assabah du week-end (8 et 9 juin). Les mis en cause se faisaient passer pour des dépanneurs qui rendaient service à des conducteurs.

La bande a été démantelée après l’arrestation de deux de ses membres tandis que leur chef a pris la fuite vers une destination inconnue. Les deux prévenus ont été arrêtés en flagrant délit alors qu’ils étaient en train de remorquer une voiture. Le propriétaire de la voiture les a suivis pour arrêter le conducteur de la dépanneuse.

Pris au piège, ce dernier lui a présenté une carte grise falsifiée qui portait les mêmes données que celles de sa voiture. La victime ne s’est pas laissé faire pour autant en insistant pour récupérer sa voiture, même si le suspect a prétendu que le véhicule appartenait à un individu qui lui avait demandé de le tracter parce qu’il était tombé en panne.

Sentant qu’il allait être dénoncé, le conducteur a aspergé le visage du proprietaire de la voiture avec une poudre et a tenté de prendre la fuite. Mais les appels au secours de la victime ont alerté les passants qui ont encerclé les deux membres de la bande qui sont restés coincés dans la dépanneuse tandis que leur chef a pris la fuite à bord de sa voiture.

Avisés, les éléments de la gendarmerie de Had Soualem se sont rendus sur les lieux de l’incident où ils ont interpellé les deux mis en cause et les ont conduits au siège de la brigade. Les deux suspects ont été placés en garde à vue sous la supervision du parquet où les gendarmes ont entamé leur enquête préliminaire pour déterminer l’identité des autres membres de la bande ainsi que leurs complices et les receleurs.