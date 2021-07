© Copyright : DR

Kiosque360. Les bonbonnes de gaz sont suspectées de causer des accidents à cause de leur vieillissement. Certains de ces accidents sont mortels. Cette suspicion a poussé le gouvernement à fixer l'âge limite de leur utilisation.

Les bonbonnes de gaz représentent-elles un danger pour la vie des citoyens? C'est, en substance, une question parlementaire qui pointe les dysfonctionnements du secteur de stockage et de distribution du gaz, ainsi que les dangers qu'ils représentent pour la sécurité générale, rapporte le journal Al Massae dans son édition du mercredi 7 juillet.

Dans le viseur des élus, les bonbonnes de gaz accusées de causer des accidents mortels, conséquence de leur péremption ou de l'existence de défauts de fabrication.



En réponse à cette question, le ministre de l'Energie, Aziz Rabbah, a confirmé que l'utilisation des bonbonnes de gaz de 12 kg était interdite à partir de sa 40ème année tandis que, pour celles de 3 kg, l'interdiction courait à partir de la 30ème année d'utilisation.

Le journal ajoute que le ministre précise que les bonbonnes de gaz sont soumises à un contrôle technique avant leur mise sur le marché. Ces contrôles consistent en des examens minutieux lors de la fabrication et en des tests de résistance pour s'assurer de la capacité de la bouteille à supporter la pression, en plus de tests hydrauliques obligatoires après la fabrication et lors des phases d'utilisation.

En ce qui concerne le transport des bonbonnes de gaz, la réglementation en vigueur exige plusieurs conditions. Elles doivent être transportées dans des caisses de protection. Les bobonnes de 12 kg doivent avoir des chapeaux protecteurs. Elles doivent aussi être attachées ou calées pendant le transport, de manière à leur éviter de glisser et tomber.

Toujours en réponse à la question parlementaire, Aziz Rabbah ajoute que les équipes du ministère veillent au contrôle des centres d'emplissage et des dépôts de stockage de façon continue et inopinée, pour s'enquérir du respect de la réglementation.