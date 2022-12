© Copyright : MAP

Kiosque360. Selon des médias espagnols, les organisations agricoles locales estiment que le nombre de saisonnières marocaines travaillant dans la cueillette des fraises dans les fermes de Huelva demeure insuffisant. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 6 décembre, que l’Union des coopératives agricoles de cette région ont sélectionné, via l’Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), 680 ouvrières parmi les 1.400 candidates ayant déposé leurs demande. L’Espagne prévoit l’arrivée à Huelva, pendant la période allant de janvier à Mars 2023, de près de 15.000 travailleuses. Il faut préciser que les services concernés ont décidé de faire appel à 5.000 ouvrières supplémentaires qui s’ajoutent à la demande annuelle habituelle.

Ainsi, les responsables de plusieurs villes ont lancé l’opération d’inscription des ouvrières marocaines désireuses d’aller travailler dans les champs des fraises en Espagne. Les coopératives agricoles de cette région demandent de plus en plus de saisonnières pour combler le déficit de la main-d'œuvre qui se creuse d’une année à l’autre. Ceci étant et après avoir enregistré de nombreuses irrégularités dans les opérations d'inscription, l'ANAPEC a indiqué dans un communiqué que l’ensemble de ses prestations sont gratuites pour les personnes à la recherche d’un emploi à l’international. Cependant, l’Agence met en garde contre les fraudeurs qui leur réclament une contrepartie pécuniaire en utilisant, parfois, son identité visuelle.Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que, dans le but d’améliorer la situation des saisonnières marocaines et afin de leur garantir un revenu à leur retour au Maroc, le gouvernement espagnol a décidé de leur accorder une aide de 325.000 euros pour leur permettre de lancer des projets générateurs de revenus. Le lancement de ce soutien se fait en coordination avec l’ANAPEC pour améliorer les conditions des saisonnières, la plupart d’entre elles étant issues du monde rural et d’une catégorie sociale précaire. Le gouvernement espagnol souligne que la durée d’exécution de ce projet s’étalera sur une période de 30 mois,pour laisser le temps aux ouvrières marocaines de lancer leurs projets dans leur région d’origine. Des médias espagnols indiquent que le gouvernement de leur pays a décidé d'organiser des stages et d’accompagner les femmes désireuses de bénéficier de ce projet.