Fluctuations des prix: la mise en garde du conseil de la concurrence

Siège du Conseil de la concurrence à Rabat.

© Copyright : DR

Dans un communiqué, le conseil de la concurrence souligne que les prix des biens, produits et services sont déterminés par les mécanismes de la libre concurrence, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et ce, conformément à l’article 2 de la loi n°104.12 sur la liberté des prix et la concurrence.