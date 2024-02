Fès: début du procès de trente-six personnes impliquées dans un trafic de nouveau-nés

Trente-six accusés, dont un médecin, dix-sept agents de sécurité, des personnes chargées d’une intermédiation, des infirmiers et des techniciens se retrouveront demain, mardi 13 février 2024 dans le box des accusés de la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Fès, chargée des crimes financiers.

Les uns et les autres sont accusés de «trafic de bébés», «traite d’êtres humains», «complicité d’avortement clandestin», «détournement de matériel médical», «vol de médicaments», «usurpation d’une profession régie par la loi», «falsification de certificats médicaux», «chantage», «corruption» et «faux et usage de faux».

Sur les trente-six personnes mises en cause dans cette affaire, trente-quatre se trouvent poursuivies en état de détention et deux sont en liberté provisoire, relaie Al Akhbar de ce mardi 13 février.

Le quotidien précise que «ce réseau, qui a été mis hors d’état de nuire par la brigade régionale de la police judiciaire de Fès, sur la base d’informations fournies par ‘les services parallèles’, agissait au Centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II, au Centre hospitalier régional Al Ghassani et à l’hôpital Ibn Al Khatib (dit ‘Cocard’)».

Selon des interlocuteurs qu’Al Akhbar a interrogés, «les membres de ce réseau criminel, dirigé par une femme surnommée Bentoto, sont impliqués dans la vente de bébés nés dans les structures hospitalières publiques de Fès, avec la complicité de mères célibataires, au ‘bénéfice’ de familles souhaitant les adopter, en contrepartie d’argent et sans que les lois en vigueur ne soient respectées», indiquent ces mêmes interlocuteurs.

De plus, explique le quotidien, certains membres de cette bande criminelle sont accusés d’«intermédiation dans la pratique d’actes d’avortement clandestin, de chantage en échange de rendez-vous pour une consultation ou une opération et de la délivrance de faux certificats médicaux».

Les agents de sécurité impliqués dans ce scandale manipulaient le système de prise de rendez-vous médicaux, en contrepartie de pots-de-vin de 100 à 150 dirhams, en plus d’autres pratiques illégales, indiquent les interlocuteurs d’Al Akhbar.

Le procès de l’ensemble de ces accusés débute donc ce mardi, dans une salle de la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Fès, chargée des crimes financiers.