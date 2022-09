© Copyright : MAP

Une réunion a eu lieu, mercredi 31 août 2022, à Rabat entre le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, et des hauts responsables ukrainiens. A l’ordre du jour: passer en revue les différentes options qui se présentent aux étudiants marocains rapatriés d'Ukraine pour poursuivre leurs études supérieures.

Les responsables marocains et ukrainiens multiplient les efforts pour parvenir à un dénouement du dossier des étudiants marocains en Ukraine. Une réunion a eu lieu, mercredi 31 août 2022, à Rabat entre le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, des représentants des parents des étudiants rapatriés d’Ukraine, des responsables de l’ambassade d’Ukraine au Maroc et du ministère ukrainien de l’Education et des sciences. Son objectif? Permettre aux étudiants marocains rapatriés d’Ukraine de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions.

Les responsables ukrainiens ont affirmé que les études à distance ainsi que les stages effectués à l’étranger, notamment au Maroc, seront reconnus par le ministère ukrainien de l’Education et des Sciences, rapporte une source présente lors de la réunion.

Les étudiants marocains ont aussi la possibilité de poursuivre leurs études dans les universités et écoles ukrainiennes. Ils doivent disposer d'un «visa transit», délivré par l’ambassade d’Ukraine au Maroc en coordination avec les universités ukrainiennes, et transiter par la Roumanie ou la Moldavie, confie notre source. Pour elle, cette option «est à éviter» étant donné que les responsables ukrainiens «n’ont pas de visibilité sur les conditions de rapatriement de ces étudiants marocains au cas où ils sollicitent un retour au Maroc».

Lors de cette réunion, les responsables ukrainiens se sont engagés auprès du ministère marocain de l’Enseignement supérieur à lui faire part du nombre exact d'étudiants marocains inscrits dans les différentes universités et écoles ukrainiennes (plus de 12.000 étudiants selon les estimations de notre source). Ils se sont également engagés à ramener les diplômes aux lauréats marocains ayant déjà déposé leurs demandes sur le site de l’ambassade.

Du côté marocain, la tutelle livrera à la partie ukrainienne la liste et le nombre des étudiants inscrits sur la plateforme numérique du ministère dédiée aux étudiants marocains de retour d’Ukraine et qui envisagent de poursuivre leurs études au Maroc. Ces derniers doivent s’inscrire sur la plateforme avant le 16 septembre 2022.

Dans ce même cadre de partenariat, les responsables ukrainiens ont fait appel, par visioconférence, aux recteurs des universités de Karazhan, Dnipro, Kharkiv et Zaporijia afin de donner plus d’éclaircissements sur les options dont disposent les étudiants marocains de retour d’Ukraine.

Dans les détails, les étudiants inscrits dans l’une de ces universités peuvent poursuivre leurs études à distance et effectuer leurs stages au Maroc. Une autre option est actuellement disponible: poursuivre leurs études dans d’autres universités européennes.

Selon le recteur de l’Université de Karazhan, des partenariats ont été conclus avec la Turquie, la Géorgie et l’Allemagne pour accueillir les étudiants marocains inscrits à l’université. Les étudiants marocains de Karazhan peuvent ainsi s’inscrire dans les universités turques et géorgiennes pour y suivre leurs cours magistraux en présentiel et y effectuer leurs stages. En revanche, ceux désirant s’inscrire dans les universités allemandes n’auront droit qu’aux cours magistraux. S’agissant des frais de scolarité, ils ont été fixés à 6.500 dollars pour la Géorgie et 5.500 dollars pour la Turquie, l’Allemagne n’a toujours pas arrêté ses tarifs.

Sur la même trame, l’Université de médecine de Kharkiv a conclu un partenariat avec la Géorgie permettant à plus de 1.000 étudiants marocains de poursuivre leurs études en médecine générale. Ceux-ci effectueront leurs stages cliniques en Turquie et en Inde. Les étudiants en médecine dentaire peuvent faire des stages virtuels en profitant d’outils de haute technologie. Les frais de scolarité varient entre 5.900 et 7.000 dollars, apprend-on de la même source.

Les 751 étudiants marocains inscrits à l’Université de Zaporijia peuvent poursuivre leurs études à distance et effectuer leurs stages au Maroc. Le recteur de l’université a annoncé un partenariat avec une clinique privée à Casablanca pour assurer les stages cliniques. Un autre partenariat est conclu avec l’Ouzbékistan permettant aux étudiants marocains d’y poursuivre leurs études. Les frais de scolarité varient entre 5.000 et 7.000 dollars.

Les étudiants inscrits à l’Université de Dnipro peuvent suivre les cours magistraux à distance lors du premier semestre, alors qu’ils seront obligés de se rendre en Ukraine lors du second semestre pour effectuer leurs stages, a précisé le recteur de l’Université. Selon lui, un partenariat avec la Grande-Bretagne est en cours sans toutefois donner aucun détail sur sa nature.

Selon notre source, les universités ukrainiennes de médecine ont paraphé un partenariat avec les facultés privées de médecine au Maroc des villes de Casablanca, Marrakech et Agadir. Ces dernières assureront la formation, à la fois théorique et pratique, des étudiants marocains rapatriés d’Ukraine. Ceux-ci, qui devront payer 8.000 dollars par an, obtiendront un diplôme ukrainien avec la mention «Etudes effectuées au Maroc ». La formation se fera en présentiel et sera assurée par un corps professoral à 50% ukrainien.