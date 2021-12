© Copyright : DR

Kiosque360. Les étudiants marocains se démarquent à l’étranger, en France notamment. Ils sont parmi les plus brillants, sinon les plus brillants élèves des écoles d’ingénieurs françaises. Ceci est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

C’est la première communauté des étudiants en France, avec un effectif de près de 45.000 étudiants dans différents établissements d’enseignement supérieur français. Près de13% d’entre eux suivent leurs études dans les écoles d’ingénieurs. Chaque année, les Marocains excellent dans les concours d’accès aux prestigieuses écoles françaises. L’École polytechnique, par exemple, accueille actuellement 160 étudiants marocains, dont 110 qui suivent le cycle ingénieur, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 27 décembre.

Plus encore, le Maroc compte une vingtaine d’établissements proposant 19 classes préparatoires scientifiques qui donnent accès aux concours des grandes écoles françaises. Ce qui est considéré comme un record en soi.

Citant le quotidien français Le Figaro, Al Ahdath Al Maghrebia souligne que dans le Royaume, le fait décrocher un diplôme d’ingénieur d’une grande école française est considéré comme un moyen pour accéder à la classe des élites. En étant passé par Centrale ou Polytechnique, on peut, en effet, exercer le métier d’ingénieur mais aussi créer des entreprises, diriger un grand groupe ou encore faire de la politique.

Plusieurs ministres et anciens ministres marocains sont d’ailleurs issus de ces écoles. L’association marocaine des anciens élèves de l’école Polytechnique compte parmi ses 300 membres plusieurs anciens ministres comme Adil Douirti, Mohamed Kabbaj et Driss Benhima. Reprenant une déclaration faite au quotidien Le Figaro par Gaëlle Le Goff, directrice des relations internationales de l’École polytechnique, Al Ahdath Al Maghribia note que les étudiants marocains ont une très bonne formation en mathématiques et en physique et «leur niveau est incroyable».

Le choix des étudiants marocains pour les écoles françaises n’est pas fortuit. Au fil des années, les autorités des deux pays leur ont bien préparé le terrain. Le Maroc et la France ont signé, en effet, plus de 300 accords et conventions de partenariat dans le domaine de l’enseignement supérieur. Ces accords lient, dans la plupart, directement des universités et établissements d'enseignement supérieur marocains et français. Et c’est grâce notamment à cette multitude d'accords que les élèves des classes préparatoires marocaines sont éligibles aux concours des grandes écoles françaises, explique le quotidien.

Aux côtés de la France, souligne le journal, plusieurs autres pays font tout pour attirer les étudiants marocains. Ainsi, en plus du Canada sur lequel nos étudiants portent de plus en plus leur choix ces dernières années, l’Allemagne ou des pays de l’Europe de l’Est comme l’Ukraine et la Roumanie attirent beaucoup d’étudiants marocains. Jusqu’à très récemment, quelque 4.000 étudiants poursuivaient leur formation universitaire en Ukraine, principalement dans le domaine de la santé, en médecine, médecine dentaire ou pharmacie.

Pour le cas de l’Allemagne, ce sont les filières techniques qui attirent le plus les étudiants marocains. Actuellement, note le quotidien, ce sont plus de 70.000 étudiants marocains qui poursuivent leurs études universitaires un peu partout dans le monde, dont un grand nombre dans les universités les plus prestigieuses.

Par ailleurs, il existe au Maroc plus de quarante programmes d’échanges universitaires qui permettent aux étudiants d’obtenir des bourses afin de poursuivre leurs études à l’étranger. Le Maroc est également signataire de plus de 150 accords internationaux dans le domaine avec un nombre important de pays dans le monde.