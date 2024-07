Étude: les retraités marocains refusent de se mettre au repos

Publiée par le cabinet LMS-CSA, une étude dédiée aux Marocains retraités révèle qu’un pourcentage important des plus de soixante ans ont recours à un second emploi post-retraite, souvent en passant du secteur public au privé ou d’employé à entrepreneur, voire en changeant complètement de profession pour se garantir un revenu décent, assurer leur développement personnel ou occuper leur temps libre.

Selon Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 17 juillet, les retraités marocains ou les personnes de plus de 60 ans font partie de la classe moyenne aisée.

Cette catégorie d’âge est caractérisée par plusieurs évolutions, notamment avec la baisse ou l’arrêt définitif du travail, le départ des enfants du foyer familial et l’affaiblissement des capacités physiques.

L’étude publiée par le cabinet LMS-CSA fournit des données et des informations sur les personnes âgées et les retraités marocains, afin de révéler leurs besoins, leurs intérêts et leurs comportements, à même de permettre aux acteurs économiques et aux prestataires de services de mieux comprendre cette catégorie d’âge et de leur fournir des services adaptés.

Le marché dit de la «silver economy» ou l’économie des seniors, qui comprend la consommation des retraités de plus de soixante ans, cumulera un montant total de 640 milliards de dirhams d’ici 2050, contre 100 milliards de dirhams actuellement, relaie le quotidien, précisant que les opportunités offertes dans ce marché incluent de multiples branches d’activités: nutrition, logement, médecine, etc.

Selon cette étude, les personnes âgées au Maroc bénéficient d’une bonne intégration dans la société, car elles bénéficient du respect et de l’appréciation de tous grâce à leur expérience de vie et leur statut d’adulte, tant dans leur profession que dans leur famille.

La santé est prioritaire dans les préoccupations des personnes âgées et des retraités marocains, plus vulnérables et plus exposées aux maladies chroniques et à l’invalidité.

Ils souffrent également de leur incapacité de poursuivre leur travail et de dépenses de traitement élevées. La majorité des personnes interrogées assurent ne pas consulter un médecin régulièrement, uniquement en cas de nécessité.