© Copyright : Youssef El Harrak / Le360

En tout, 28 plages et deux ports de plaisance hisseront cet été le label international Pavillon Bleu, attribué par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement dirigée par la princesse Lalla Hasna, et la Fondation internationale pour l’éducation à l’environnement (FEE).

La saison estivale a déjà débuté, et les plages du Maroc accueillent leurs premiers estivants. Pour savoir quels sont les sites où il fait bon se baigner, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement vient de publier la liste des plages qui ont reçu le label Pavillon Bleu.

Au total, 28 plages et deux ports de plaisance ont décroché ce label, garant de la qualité des eaux de baignades et du sable qui les borde. Les plages ayant reçu le label Pavillon bleu cette année sont: Oued Laou (Tétouan), Essouira, Arekmane (Nador), El Haouzia (El Jadida), Sidi Rahal 4e tranche, Bouznika, Ba Kacem (Tanger-Assilah), M'diq (Mdiq-Fnideq), Sidi Ifni, Saïdia municipale, Station touristique de Saïdia, Dalia (Fahs Anjra), Achakar (Tanger-Assilah), Cap Beddouza (Safi), Safi municipal, Souiria Lakdima (Safi), Aglou (Tiznit), Imin Tourgha (Mirleft), Oum Labouir (Dakhla), El Moussafir (Dakhla), Foum El Oued (Laâyoune), Skhirate, Sidi Abed (El Jadida), Plage des Nations, Ain Diab extension, Al Minaa (Mdiq), Est Marina Smir (Tétouan).

Ce label est attribué selon quatre familles de critères: la qualité des eaux de baignade, une information adéquate, la sensibilisation et l'éducation à l’environnement, des condituions requises d'hygiène et de sécurité, et enfin l'aménagement et la gestion de la plage.

Plus précisément, pouvoir hisser ce pavillon, un processus exigeant, nécessite le respect de 26 critères dans six catégories, comme la qualité des eaux dans l’enceinte portuaire, l’information-communication et surtout le traitement des déchets. Ce dernier critère exige que les liquides de vidange, le gazole, les déchets ménagers des bateaux soient retraités, ainsi qu'un local de stockage des produits dangereux soit construit, avant leur évacuation vers une société de traitement.

© Copyright : DR

Il s’agit là d’une progression notable par rapport à l’été 2021 (26 plages et un port de plaisance), et l’été 2020, marqués par les contraintes sanitaires de la Covid-19. Deux nouvelles plages apparaissent dans les plages labellisées: Marina Smir Est, Al Minaa. Avec 28 plages, le Maroc occupe désormais la première place dans le monde arabe et la deuxième en Afrique.

La côte atlantique compte 22 plages labellisées, et la côte méditerranéenne huit plages et deux ports de plaisance.

Dans la catégorie des Marinas, Marina Smir a rejoint cette année celle de Saïdia. Cette marina a décroché son label Pavillon bleu depuis quatre ans.

Au total, 46 plages avaient fait acte de candidature pour ce label, reconnu des estivants. Mais seules 28 ont pu répondre à ses critères exigeants.

Le label Pavillon Bleu, qui a été créé par la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en 1987, célèbre en cette année 2022 son 35e anniversaire. Cet écolabel pour les plages, le plus important dans le monde, est aujourd’hui hissé sur 4194 plages et 732 marinas de 48 pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique ou des Caraïbes ou du Pacifique. Son succès se fonde sur une obtention exigeante.

Au Maroc, l’écolabel Pavillon Bleu a été introduit par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement en 2002 dans l'opérationnalisation de son programme Plages Propres.