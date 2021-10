© Copyright : DR

Kiosque360. Des acteurs de la société civile se mobilisent pour dénoncer l’état des espaces verts de la ville ocre, où la végétation semble avoir souffert d'un automne inhabituel.

C’est un automne inhabituel qu’est en train de vivre la ville de Marrakech, elle dont les couleurs égayaient jusqu’à il y a peu le quotidien de ses habitants. Malheureusement, il semblerait que le mariage unique entre sa couleur ocre historique et la verdure de ses parcs ait laissé place aux tons fades qui témoignent de l’agonie de ses plantes.

Dans son édition du 22 octobre, Al Ahdath Al Maghribia rapporte qu’une réelle fronde est née dans la population de Marrakech, face à l’état de délabrement qui touche un grand nombre de ses espaces verts. Pourtant, relève le quotidien, d’importants budgets ont récemment été mobilisés pour en prendre soin. Cela n’a vraisemblablement pas suffi pour préserver le charme de la verdure qu’offrait la ville.



C’est dans ce contexte que des acteurs de la société civile se mobilisent aujourd’hui pour sauver ce qui peut encore l’être. Ils s’en remettent, pour cela, au Conseil communal et autres représentants de l’autorité locale pour intervenir en urgence et mettre fin au délabrement dont souffrent les espaces verts de Marrakech. Ils appellent également à l’ouverture d’enquêtes pour comprendre pourquoi les marchés conclus dans le cadre des budgets alloués à la préservation de ces espaces n’ont pas donné les résultats escomptés.



Un communiqué de la branche locale de l’Association marocaine des droits de l’Homme, dont se fait écho le journal, fait d’ailleurs état d’un constat alarmant. A quelques exceptions bien connues, quasiment tous les espaces verts de la ville souffrent de cet automne inhabituel, y compris ceux situés dans des zones touristiques.



La même source se pose des questions sur les raisons de ce délabrement. Aujourd’hui, les espaces verts sont délaissés, alors qu’il y a peu, les responsables de la ville brandissaient le slogan de «Marrakech, le jardin du Maroc», en référence aux efforts promis et aux budgets conséquents alloués à ces espaces verts. Sauf que comme le rapporte le journal, une fois les projets et aménagements réalisés, ils sont délaissés et laissés à l'abandon.