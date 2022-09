© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

La rentrée scolaire 2022-2023 se déroule dans un climat de haute tension. L'augmentation du prix des cahiers scolaires et l'absence de plusieurs manuels sur le marché y sont pour beaucoup.

La rentrée scolaire a officiellement démarré ce lundi 5 septembre 2022 dans le Royaume, et les libraires et les parents d'élèves sont dans le rush. Le tout est de gérer la hausse des prix des cahiers et des fournitures scolaires, ainsi que l’absence sur le marché de plusieurs manuels demandés par les écoles privées. C’est ce qu’ont confié plusieurs professionnels et citoyens interrogés par Le360 dans le célèbre quartier des Habous à Casablanca où plusieurs libraires ont pignon sur rue.

«Il y a une confusion dans les esprits. Ce ne sont pas les prix des manuels scolaires qui ont augmenté, mais bien ceux des cahiers scolaires, et la hausse est comprise entre 2 et 4 dirhams», déclare cet homme.

Les professionnels, qui font partie de l’Association des libraires indépendants du Maroc, ont d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme et ont dénoncé cette hausse des prix des cahiers scolaires due à l’inflation et à l’augmentation du coût du papier à l’international. Résultat: le cahier de 50 feuilles, qui coûtait 2,10 dirhams, se vend à présent à 4,10 dirhams.

En plus de la hausse effective du prix des indispensables cahiers scolaires, les citoyens marocains se plaignent de l’attitude de plusieurs écoles privées qui imposent l’achat de livres en français qui sont programmés dans les missions françaises. «Je ne comprends pas pourquoi les écoles privées nous obligent à acheter ces livres de la mission qui coûtent jusqu’à 350 dirhams. Je trouve que c’est trop cher», déclare cette autre personne interrogée.

Pour éviter le rush dans les librairies, plusieurs vendeurs demandent à leurs clients de leur envoyer la liste des manuels et d'attendre qu'ils les appellent une fois qu’ils auront tout préparé.