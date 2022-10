© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360 (capture image vidéo)

VidéoLa filière oléicole est également touchée par les effets de la sécheresse. Selon les oléiculteurs, la récolte de cette année est maigre, et le déficit hydrique a fortement impacté la production oléicole de cette saison. Par conséquent, le litre d’huile d’olive se vend entre 80 et 90 dirhams, annoncent des agriculteurs de El Kelaâ des Sraghna.

Le manque de pluviométrie a fortement impacté la production oléicole de cette saison. Inquiets, les paysans annoncent que la récolte de cette année sera faible par rapport aux années précédentes. Résultat: le prix d’un litre d’huile d’olive est passé de 60 à 90 dirhams, indiquent des agriculteurs.

Interrogés par Le360, les agriculteurs d’El Kelaâ des Sraghna indiquent que le prix des olives actuellement sur le marché est de 9 dirhams le kilogramme. En conséquence, le prix de l'huile d’olive a fortement augmenté.

«Le prix de l'huile d’olive a grimpé à cause de la rareté de l’eau et de la sécheresse. Cette année, certaines familles ne peuvent pas acheter de l’huile d’olive à cause de ses prix exorbitants», explique Adnane Hassan, propriétaire d’un moulin à huile, interrogé par Le360.

«La production oléicole de cette année est très faible. Un quintal d'olives produit entre 10 et 12 litres d'huile. Auparavant, un quintal d’olives produisait 18 litres d’huile», confirme Karim Mohamed, agriculteur à El Kelaâ des Sraghna, interrogé par Le360.

Il convient de rappeler que le ministère de l’Agriculture a déclaré que durant les huit premiers mois de l’année 2022, les exportations d’huile d’olive ont atteint, en volume, 13.200 tonnes, soit le double de 2021. La valeur des exportations a atteint, quant à elle, 456 millions de dirhams, soit une hausse de 47% par rapport à l'année précédente.