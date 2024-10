Éducation physique scolaire: la mort de deux élèves soulève des interrogations

L’enseignement collégial au Maroc a été endeuillé, au cours de la semaine dernière, par le décès de deux élèves dans les régions d’Agadir et de Meknès, suite à des malaises survenus lors d’une séance d’éducation physique au sein de leur établissement scolaire.

«Mercredi dernier, un élève poursuivant sa scolarité au collège Al Maouz, relevant de la direction provinciale de l’Education d’Agadir Ida Outanane, est décédé après s’être évanoui, lors d’une séance d’éducation physique au collège. L’élève, qui était en première année du collège, a été évacué aux urgences de l’Hôpital Hassan II de la ville, où il a rendu l’âme», relaie Assabah de ce mardi 22 octobre.

Deux jours plus tard, ajoute Assabah, «une élève a perdu la vie suite à un malaise, survenu lors d’une séance d’éducation physique au collège Al-Amal, à Ouislane, dans la région de Meknès».

Les corps des deux élèves ont été transférés à la morgue, pour être soumis à des autopsies en vue de déterminer les causes exactes de ces deux décès.

L’an dernier, «un autre élève poursuivant ses études dans un collège dans la province de Sefrou avait rendu l’âme dans les mêmes conditions, suite à des complications survenues lors d’une séance d’éducation physique», ajoute Assabah.

«Ces drames ont remis aujourd’hui plus que jamais, sur le devant de la scène éducative et pédagogique, la question des horaires de programmation de l’éducation physique, les conditions de son exercice dans les établissements scolaires, et les précautions qui devraient être prises par les responsables et les parents, notamment l’obligation d’une visite médicale pour les élèves, ainsi que les infrastructures sportives permettant aux écoliers de participer à des activités sportives en toute sécurité», ont indiqué des sources informées, interrogées par le quotidien.