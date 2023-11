Éducation nationale: Chakib Benmoussa met fin aux fonctions de son directeur des ressources humaines

Mohammed Aderdour, nouveau directeur par intérim des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Des changements dans l’organigramme du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. Mohamed Benzerhouni, jusqu’alors Directeur des ressources humaines et de la formation des cadres du ministère, a été, à sa demande, déchargé de ses fonctions, comme le précise un communiqué du département de Chakib Benmoussa, diffusé dans la soirée du mercredi 22 novembre.

Le départ de Mohamed Benzerhouni survient dans un contexte marqué par des tensions extrêmes avec le corps enseignant des écoles, collèges et lycées publics, émaillé de grèves récurrentes depuis plusieurs semaines. En attendant la désignation d’un nouveau DRH, c’est Mohammed Aderdour, directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Rabat-Salé-Kenitra, qui a été chargé d’assurer l’intérim.

Lire aussi : Éducation nationale: aux origines d’un bras de fer inédit entre le ministère et les enseignants

À la tête de cette Académie depuis 2016, Mohammed Aderdour avait occupé, entre 2000 et 2006, la fonction de délégué provincial du ministère de l’Éducation nationale dans les provinces de Zagora et de Kelâat Sraghna, et dans la préfecture de Marrakech. En le présentant, le ministère de l’Éducation nationale a insisté dans son communiqué sur les valeurs de Mohammed Aderdour, le qualifiant de «fervent défenseur du noble métier d’enseignant» qu’il a lui-même exercé.