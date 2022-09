Najat Anwar, présidente de l’ONG marocaine Touche pas à mon enfant, et Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, après la signature d'une convention sur la protection de l’enfance, vendredi 9 septembre 2022, à Rabat.

Une convention portant sur la protection de l’enfance et contre les différentes formes de violence a été conclue ce vendredi 9 septembre 2022, à Rabat entre le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, et la présidente de l’ONG marocaine Touche pas à mon enfant, Najat Anwar.

Cette convention a pour objectif de «renforcer les services de santé et de prendre en charge les enfants victimes de toutes formes d’abus et de violence». Le partenariat qui s’étend sur 3 ans vise également à «améliorer la prise en charge de cette catégorie vulnérable et renforcer les services rendus aux enfants victimes de violence au sein des établissements de santé, et consolider les efforts déployés par les professionnels de la santé au niveau central et local».

Selon l’accord, «des comités seront mis en place pour suivre la mise en œuvre des dispositions de cette convention au niveau territorial, afin d'assurer la sensibilisation de la population et des professionnels de la santé aux différentes formes de violences exercées à l’encontre des enfants».

Il s’agit aussi de mener des campagnes pour «les informer sur les services mis à disposition par le ministère de la Santé et de la Protection sociale et sur les modalités d'accompagnement et de prise en charge».

Il est à noter que le ministère de la Santé a «mis en place, depuis l’année 2008, des unités intégrées de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence au niveau des structures hospitalières couvrant tout le Royaume».

Cette stratégie repose sur un total de 103 unités, dont 12 implantées au niveau des hôpitaux régionaux, 65 intégrées dans les hôpitaux provinciaux, en plus de 26 unités au niveau des hôpitaux de proximité. «Ces unités, selon un communiqué, assurent les missions d'accueil, d'écoute, de prise en charge médicale et psycho-sociale des femmes et des enfants victimes de violence.