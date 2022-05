© Copyright : DR

Kiosque360. La police espagnole vient de démanteler un réseau international de trafic de drogue qui approvisionnait le marché marocain en cocaïne rose. Celle-ci produit des effets plus importants que la cocaïne traditionnelle, rapporte le quotidien Assabah, dont est tirée cette revue de presse.

Un dangereux réseau de trafic international de drogue de nouvelle génération, baptisée «cocaïne rose», vient d’être démantelé en Espagne. Ce réseau, dont l’un des membres est de nationalité colombienne, approvisionnait le marché marocain, en ciblant des jeunes issus de familles riches.



Cette drogue festive, mais qui comprend des composants chimiques à caractère nocif, est généralement consommée par des jeunes lors de soirées festives. Lors de l’enquête menée par la police espagnole, les membres de ce réseau ont avoué qu’ils livraient cette drogue à des jeunes Marocains de Tanger, Nador et Casablanca, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 28 et 29 mai.



Cette drogue, fait savoir la même source, est fabriquée dans des laboratoires clandestins dans la région de Madrid. «Cette drogue est bien plus forte que la cocaïne classique», fait remarquer le quotidien. La bande mise hors d’état de nuire, poursuit le journal, «ciblait le marché marocain qui manque de cette substance en raison du durcissement des contrôles, du démantèlement des réseaux de trafic de drogue au Maroc et en Europe et de la fermeture des frontières à cause de la crise pandémique».



Les trafiquants interpellés, indiquent les sources du quotidien, «livraient les marchandises à leurs antennes dans les présides occupés de Sebta et Melilia qui prenaient le relais pour acheminer la drogue par des jet-skis jusqu’aux côtes marocaines».



Ce stupéfiant, rappelle le quotidien, est réputé pour ses effets euphorisants dus à son grand nombre de composants chimiques. Il s’agit d’un cocktail de plusieurs substances chimiques qui appartiennent à la famille des stimulants puissants du système nerveux central. Il exalte et accroît tout ce qui est capté par les sens. Mais lorsque les doses sont plus élevées, d’autres effets plus graves sont provoqués, jusqu’au suicide, fait savoir le journal.