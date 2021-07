Les Bonnes Ondes, en collaboration avec l’association Zero Zbel, produisent le podcast DIMA DAYMA

Dima Dayma, une série de podcasts en 8 épisodes, sera diffusée à partir du vendredi 9 juillet sur le site lesbonnesondes.ma et sur l’ensemble des plateformes de streaming.

Afin de changer de vision sur les déchets et d’aborder ce problème par le prisme de l’humain, tout en y injectant une bonne dose de marocanité, le studio créatif "Les bonnes ondes" et l’association Zero Zbel ont produit le podcast "Dima Dayma".

"L’idée générale est également de pointer du doigt le consumérisme fou, en nous mettant tous dans le même panier. Car oui, peu ou prou, la responsabilité est commune", indique un communiqué.

"Cependant ce n’est pas d’un panier qu’il s’agit dans ce podcast mais d’un sachet en plastique: "Dima Dayma" est l’autobiographie cornélienne -boostée aux stéroïdes- d’un polymère qui, à l’errance éternelle, aurait préféré la mort", explique Dima Dayma.

Trimballé par le vent, par les chiffonniers, par les vagues, un sac en plastique raconte sa mésaventure. Une histoire à laquelle viennent s’ajouter des informations précieuses transmises par des professionnels de la gestion des déchets, un ancien chiffonnier, des membres de la société civile...