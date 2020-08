next

Les salons de coiffure et les hammams de Casablanca n'ont pas respecté les dernières restrictions du ministère de l'Intérieur et continuent à ouvrir leurs portes malgré l'interdiction. Un malentendu en est à l'origine. Explications.

Ni les salons de coiffure de Casablanca, ni les hammams n'ont désempli, malgré les restrictions communiquées le 20 août par le ministère de l'Intérieur, suite à la recrudescence des cas de Covid-19 dans la métropole. Les propriétaires de ces établissements semblent ne pas avoir compris ces mesures.

"Seuls les salons de coiffure qui se trouvent dans les quartiers où ont été détectés les foyers épidémiques et qui sont barricadés par les autorités sont concernés par cette interdiction. Nous autres, on nous demande de fermer à 20 heures", confie Abderrahim Boumli, de la Fédération des professionnels du métier de la coiffure et de l'esthétique, interrogé par Le360.

"Ce n'est pas tout Casablanca qui est concerné par cette fermeture des salons de coiffure. Cela reste à la discrétion des gouverneurs de chaque préfecture de la ville. Chacun agit selon la gravité de la situation dans son arrondissement", souligne une source au Conseil de la ville de Casablanca.

Pourtant, dans le communiqué du ministère de l'Intérieur, il est bien précisé que les centres commerciaux et autres magasins doivent fermer leurs portes à 20 heures à compter du vendredi 21 août à minuit.

"Il a ainsi été décidé de la fermeture des hammams, salons de coiffure et de beauté, de l'interdiction de la diffusion dans les cafés des matchs de foot et de la fermeture des marchés de proximité à 16 heures", précisait ce communiqué.

"Le communiqué est clair: tous les salons de coiffure à Casablanca, Béni Mellal et Marrakech doivent fermer, il n'y a pas d'exemption", confirme une source du ministère de l'Intérieur, contactée par Le360.