Kiosque360. Un «super cartel», qui contrôlait environ un tiers du commerce de cocaïne en Europe, vient d’être neutralisé par l'agence européenne de police criminelle. 49 suspects, dont des ressortissants marocains, ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

«Saisie de 30 tonnes de cocaïne et arrestation de 49 personnes de différentes nationalités». C’est le bilan annoncé par Europol, l'agence européenne de police criminelle, après le démantèlement d’un super cartel de la drogue qui contrôlait un tiers du commerce de cocaïne en Europe.

Il s’agit de «13 suspects en Espagne, 10 en Belgique, 6 en France et 6 à Dubaï», en plus de «14 personnes qui avaient été arrêtées l’année dernière aux Pays-Bas, dans le cadre de la même opération». Dans ce lot, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 1er décembre, deux ressortissants marocains ont été interpellés à Dubaï. «Ces deux Marocains, des quadragénaires, seraient des responsables, à Dubaï, du réseau criminel qui approvisionnait le marché français. Les deux mis en cause seront extradés vers la France», ajoutent les mêmes sources.

De gros poissons seraient également dans le lot. A ce propos, les autorités compétentes néerlandaises ont indiqué qu’elles comptaient «demander auprès de leurs homologues des Emirats arabes unis l’extradition des suspects liés aux Pays-Bas et arrêtés à Dubaï».

Dans le cadre de cette opération baptisée «Lumière du désert», des «raids coordonnés» ayant ciblé le centre de commandement et l'infrastructure logistique du cartel et des enquêtes parallèles ont été menées en Espagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et aux Émirats arabes unis, avec le soutien d’Europol, sur les activités de ce réseau criminel prolifique impliqué dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent à grande échelle, précisent les mêmes sources.

Dans un communiqué rendu public, poursuit le quotidien, l’Office européen de police, dont le siège est aux Pays-Bas, a précisé que, parmi les suspects interpellés, figurent «six personnalités d’une grande importance à Dubaï».

Ce grand coup de filet, mené du 8 au 19 novembre, est intervenu après l’opération «Sky ECC» qui a permis le démantèlement, début 2021, d’un réseau de communication crypté, exploité par des organisations criminelles avec une application et des téléphones sécurisés commercialisés par une entreprise canadienne, Sky Global.