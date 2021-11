Passation du titre Miss Maroc 2021 entre Fatima-Zahra Khayat (à gauche) et sa 1ère dauphine, la nouvelle Miss Maroc, Kawtar Benhlima (au milieu). A droite, Saad Bennani, organisateur du concours Miss Maroc.

La cérémonie du couronnement de Miss Univers, cru 2021, le 12 décembre prochain en Israël, sera peut-être diffusée en direct sur la chaîne de télévision marocaine 2M. Des discussions sont en cours entre les parties, apprend Le360 de sources informées.

Le titre de Miss Univers Maroc, Le360 vous l'annonçait en exclusivité dans un précédent article, avait été attribué par un jury lors d’une cérémonie, le 6 novembre à Casablanca, à Zineb Khayat.

Mais suite à une foulure à la cheville survenue quelque jours après sa nomination, la Miss a finalement cédé sa couronne à sa première dauphine, Kawtar Benhalima.

C’est donc cette jeune femme, top model de son métier, qui représentera le Maroc en décembre 2021, signant ainsi le retour du Maroc à cette compétition où le Royaume n’avait pas pris part depuis quarante ans.

«C’est le destin, je n’y peux rien. C’est Dieu qui en a décidé ainsi et il faut que j’accepte, même si je donne à contrecœur la couronne. Je n’ai pas peur pour Kawtar, elle dispose de toutes les qualités pour nous représenter en Israël et mérite bien le titre de Miss», avait déclaré Zineb Khayat pour Le360 lors d’une cérémonie de passation organisée mercredi dernier.

Le concours Miss Univers Maroc 2021 est organisé et présidée par Saâd Bennani. Ce dernier s’est entouré d’un jury composé de plusieurs stylistes et de journalistes de mode, dont Samira Haddouchi, Asmaa Amrani, Rachid Mghari, Lotfi Chraïbi, Saïd Maârouf et Khadija Dinia.