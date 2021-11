© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Tout juste quatre jours après son couronnement, Fatima-Zahra Khayat, sacrée Miss Univers Maroc 2021, est contrainte de transmettre son titre à Kawtar Benhalima, sa première dauphine, lors d'une cérémonie de passation, organisée ce mercredi 10 novembre 2021 après-midi, à Casablanca. Les images.

La jeune femme de 26 ans a dû prendre ce choix difficile et surtout à contrecœur, en raison d’une foulure à la cheville droite, qui l'empêche de représenter le Maroc à Miss Univers Maroc, en Israël, qui s’y déroulera le 12 décembre 2021.

«Tout arrive pour une raison, c’est le destin, je n’y peux rien. C’est Dieu qui en a décidé ainsi et il faut que j’accepte, même si je donne à contrecœur la couronne. Je n’ai pas peur pour Kawtar, elle dispose de toutes les qualités pour nous représenter en Israël et mérite bien le titre de Miss», déclare-t-elle tristement.

Le titre de Miss Maroc 2021 et de représentante du Maroc au concours de Miss Univers 2021 revient donc à sa première dauphine, Kawtar Benhalima, âgée de 22 ans, et originaire de Marrakech.

«C’était un choc pour moi et ma famille. Il nous a fallu un peu de temps pour accepter la chose. Je suis pleine de gratitude et je vais représenter Fatima-Zahra et toutes les femmes au Maroc pendant cette aventure», a déclaré la première dauphine, Kawtar Benhalima.

Cela faisait quarante ans que le Royaume est absent de la compétition internationale Miss Univers. Pour rappel, l’annonce du couronnement de Fatima-Zahra Khayat au titre de Miss Maroc, a été faite le samedi 6 novembre 2021, lors d’une compétition présidée par un jury composé la styliste Samira Haddouchi et par l’influenceuse et femme d’affaires, Asmae Amrani.

Quant aux autres membres dudit jury, il s’agissait de Rachid Mghari et Lotfi Chraibi, président de la Fédération nationale de l’art et de la culture (Fed’Arts), ainsi que Khadija Dinia et le styliste Said Maarouf.