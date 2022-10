© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

VidéoLa campagne de récolte des olives a débuté depuis une semaine à El Kelaâ des Sraghna, dans un contexte qui se caractérise par un manque de pluviométrie. Mais, comme chaque année, la cueillette bat son plein et les unités de trituration tournent en parallèle dégageant alentours une douce odeur d’huile d’olive.

La cueillette des olives a commencé depuis une semaine à El Kelaâ des Sraghna et les unités de trituration tournent à plein régime. La saison de la récolte offre des opportunités d’emploi aux habitants de la région. Il s’agit d’un moteur économique, source de revenus à plusieurs familles.

Les saisonniers sont rémunérés selon deux méthodes, soit à la tâche, soit à l’heure. Ainsi, les premiers perçoivent 25 dirhams pour chaque caisse remplie d’olives, tandis que les seconds sont payés 100 dirhams la demi-journée, le paiement à la tâche ayant la faveur de ces travailleurs.

«Plusieurs paysans ont commencé à ramasser les olives. Mais la récolte de cette année reste faible par rapport aux années précédentes. Le manque de pluviométrie a beaucoup impacté la production oléicole de cette saison. Par conséquent, le prix des olives pourrait augmenter», déclare Saïd, gérant d’une exploitation agricole.

«Les oléiculteurs ont commencé à apporter les fruits des oliviers au moulin pour en tirer de l’huile d’olive. Le coût est de 50 centimes pour un kilogramme d’olives et de 50 dirhams pour un quintal d’olives», explique Adnane Hassan, propriétaire d’un moulin à huile.

«Un quintal d'olives produit entre 10 et 12 litres d'huile. Le prix des olives actuellement sur le marché est de 9 dirhams le kilogramme, selon le type et la qualité. Cette année, le prix d'un litre d'huile va sûrement augmenter. Cette situation est due à la sécheresse et à la rareté de l'eau». ajoute-t-il.

Il convient de rappeler que le ministère de l’Agriculture a déclaré que durant les huit premiers mois de l’année 2022, les exportations d’huile d’olive ont atteint, en volume, 13.200 tonnes, soit le double de 2021. La valeur des exportations a atteint, quant à elle, 456 millions de dirhams, soit une hausse de 47% par rapport à l'année précédente.