Kiosque360. Un jeune marocain a été interpellé à Casablanca pour fraude à la carte bancaire piratée et piratage de cartes et de comptes bancaires internationaux. L’enquête est toujours en cours en coordination avec les services d’Interpol. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Les éléments de la brigade de lutte contre la cybercriminalité ont interpellé samedi dernier, à Casablanca, un jeune marocain âgé de 24 ans pour piratage de cartes et de comptes bancaires internationaux. Le jeune homme, qui a mis à profit ses compétences et son génie dans le domaine informatique, a pu accéder à des systèmes de données personnelles, en piratant des données informatiques. Il a pu ainsi mettre la main sur des sommes d’argent importantes et effectuer des achats en ligne.

Le jeune hacker a été interpellé, alors qu’il tentait de se rendre en Turquie à partir de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 18 octobre. Et de préciser qu’au moment du passage au niveau du service de pointage aux frontières, il s’est avéré que le mis en cause était recherché par l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) pour fraude à la carte bancaire piratée et piratage de cartes et de comptes bancaires internationaux. Il a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet général.

L’enquête est toujours en cours, en coordination avec les services de l'Organisation internationale de la police criminelle pour identifier les circuits ayant profité des services du mis en cause et toutes les ramifications de cette affaire. Cette enquête, poursuit le quotidien, révélera la nature des comptes ciblés et piratés, les montants retirés et la manière dont ces sommes d’argent sont dépensées.