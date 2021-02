Covid-19: le Maroc suspend les vols en provenance et à destination de Suisse et de Turquie

Suspension des vols reliant le Maroc à la Suisse et à la Turquie

Les autorités marocaines ont suspendu les liaisons aériennes de et vers la Suisse et la Turquie. Cette décision entre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et sera réévaluée tous les 15 jours.

Les autorités marocaines ont décidé de suspendre temporairement tous les vols de et vers la Suisse, à partir de ce 22 février 2021, à minuit. URGENT??Tous les vols de & vers la Suisse??� destination & en provenance du Maroc ??sont temporairement suspendus par d�cision des autorit�s marocaines � partir de ce jour 22 f�vrier � minuit. Cette d�cision sera �valu�e tous les 15 jours. Plus d?infos sur https://t.co/NpODMt74HH pic.twitter.com/u64oobpop4 — Ambassadeur Guillaume Scheurer (@AmbSuisseMaroc) February 22, 2021 De même, les vols en provenance et à destination de Turquie sont également suspendus pour une période de 15 jours. Selon le communiqué de l’ambassade de Turquie à Rabat, ces suspensions entrent dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, et répondent aux critères établis par le ministère marocain de la Santé. ????FAS?IN T�RK?YE?YLE OLAN HAVAYOLU ULA?IMINI GE�?C? OLARAK ASKIYA ALMASINA ?L??K?N DUYURU



????ANNONCE SUR LA SUSPENSION TEMPORAIRE DES VOLS � DESTINATION ET EN PROVENANCE DE LA TURQUIE???? pic.twitter.com/QZ7ixcnI0j — Ambassade de Turquie (@TCRabatBE) February 22, 2021



Par Khalil Ibrahimi