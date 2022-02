© Copyright : Yassine El Ayouchi / MAP

Au Maroc, la troisième vague de transmission communautaire, caractérisée par la propagation du très contagieux variant Omicron, est en pré-clôture, selon le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mouad Merabet.

Commentant la situation épidémiologique du Maroc dans un post sur LinkedIn, le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mouad Merabet, a indiqué que le Maroc passe au niveau vert de transmission du SARS-CoV-2 et que la vague Omicron est en pré-clôture.

Le Maroc passe ainsi rapidement du niveau orange (modéré) au niveau faible de transmission du SARS-CoV-2 dans sa version Omicron. La décrue rapide de la troisième vague de transmission communautaire continue donc avec la poursuite du ralentissement de la circulation virale sur l’ensemble du territoire national, explique le Dr Mouad Merabet.

Les signaux positifs s’additionnent. En effet, le nombre des nouvelles contaminations a diminué de 52% entre la semaine du 14 au 20 février 2022 et celle qui l’a précédée (du 7 au 13 février). De son côté, le taux de positivité hebdomadaire des tests a baissé de 7 à 3,5%.

En ce qui concerne le taux de reproduction effectif du virus, il est de 0,79. Selon le Dr Mouad Merabet, cette amélioration de la situation sanitaire concerne toutes les régions du Maroc, mais certaines provinces sont toujours au niveau modéré (orange).

Quant à l’évolution hebdomadaire des cas graves et des décès, le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale indique une réduction de 49,3% des nouveaux cas de Covidose grave avec 222 nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs durant cette semaine, contre 300 sorties de patients après une amélioration constatée de leur état clinique.

Il fait également état d’une réduction de 40% du nombre de décès hebdomadaires, précisant que le taux de mortalité spécifique hebdomadaire est de 3,1/1.000.000 habitants. Un taux qui s’élève à 11,7/1.000.000 habitants chez les non vaccinés (zéro dose).

Ces données épidémiologiques font ressortir, selon cet expert, le fait que la vague Omicron n’est pas encore clôturée, et qu'une autre semaine au niveau vert sera nécessaire pour rester conforme aux règles d’évaluation du niveau de transmission.

En effet, le virus se transmet actuellement de manière faible dans la majorité des provinces et préfectures, mais aucune province ne connaît une transmission nulle. Le risque de contamination est toujours présent, d’où l’importance du respect des mesures barrières, du dépistage et de la vaccination, conclut le Dr Mouad Merabet.