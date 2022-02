© Copyright : MAP

Au Maroc, au moins 67,4% de la population générale a reçu une première dose. Le pourcentage des personnes ayant reçu leur deuxième dose s’élève à 63,1%, tandis que celui des individus ayant boosté leur immunité par une dose de rappel se chiffre à 14,1%. Explications.

Selon la tranche d'âge, le taux de vaccination de la population générale varie. Les personnes âgées de plus de 75 ans sont les plus vaccinées: 100% d'entre elles ont déjà reçu deux doses du vaccin contre le Covid-19 (contre 41% pour la troisième dose de rappel). La couverture vaccinale initiale dépasse également les 90% chez les 40-74 ans (contre 28,8% pour le booster shot).

Dans le détail, le taux d’administration de la première dose a atteint 73,5% chez les 12-17 ans, 76% chez les 18-40 ans, 98,5% chez les 40-74 ans et 100% chez les plus de 75 ans. Quant à la deuxième dose, 62,32% des 12-17 ans l’ont déjà reçue, contre 68,4% chez les 18-40 ans, 96,31% chez les 40-74 ans et 100% chez les plus de 75 ans.

Pour ce qui est de l’administration de la dose de rappel, qui concerne toutes les personnes de 18 ans et plus et ayant un schéma vaccinal initial complet, seuls 5% des 18-40 ans ont reçu leur booster shot, contre 28,8% chez les 40-74 ans et 40% chez les plus de 75 ans

A cet égard, le Dr Saïd Afif, président d’InfoVac, et membre du Comité technique et scientifique de vaccination, signale, dans une déclaration pour Le360, qu’il faut multiplier les efforts pour vacciner les 12-17 ans et les 18-40 ans pour la seconde dose, pour pouvoir arriver aux taux de couverture qu’affiche la première dose.

Le Dr Saïd Afif insiste également sur l’importance de la dose de rappel qui renforce l’immunité, notamment auprès de la population vulnérable qui a plus de risque de développer une forme grave de la maladie, précisant que selon des études effectuées au Maroc, plus de 83% des décès enregistrés au cours de la vague Omicron concernaient des personnes qui n'avaient pas complété leur schéma vaccinal.

Le président d’InfoVac a tenu aussi à ajouter que cette dose booster aide à éviter la réanimation à 98% et l'hospitalisation à 80%.

Le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique, Mouad Mrabet, a annoncé hier, mardi 15 février 2022 lors de sa présentation du bilan bimensuel de la situation épidémique, que le taux de continuité entre la deuxième et la troisième dose du vaccin anti-Covid-19 s’élevait à 24,7%, ce qui signifie que 75,3% des doubles vaccinés, éligibles à la dose booster, ne sont pas encore complètement vaccinés.

Cette montée des réticences face à la troisième dose, et dont le délai a été réduit à quatre mois au lieu de six, a poussé plusieurs administrations publiques à appeler leur personnel à fournir une preuve de vaccination ou une attestation d’exemption pour accéder aux lieux de travail.

Pour sa première séance de travail avec le patronat, depuis sa nomination à la tête de l'exécutif, le mot d’ordre du chef du gouvernement a été également la généralisation de la vaccination.