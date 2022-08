Covid-19 au Maroc: une étude vient confirmer l'efficacité du vaccin Sinopharm contre les formes graves

L'un des lots du vaccin chinois Sinopharm acquis par le Maroc.

© Copyright : Le360

Le vaccin de Sinopharm contre le Covid-19 est hautement protecteur contre les hospitalisations graves et critiques. C’est ce qui ressort des résultats d’une étude menée, auprès de 348.190 adultes âgés de 18 à 99 ans, entre le 1er février et le 30 juin 2021, et publiée le 20 août 2022 dans la revue médicale BMC Public Health.

Afin de déterminer l'efficacité du vaccin inactivé de Sinopharm contre le risque de développer une forme grave du Covid-19, nécessitant une hospitalisation, une étude de cohorte rétrospective a été menée, entre le 1er février et le 30 juin 2021, auprès de 348.190 adultes âgés de 18 à 99 ans. Quelque 140.892 d’entre eux avaient reçu deux doses du vaccin, 1.149 avaient reçu une dose de rappel et 206.149 n'étaient pas vaccinés. Les résultats de cette étude ont été publiés, le samedi 20 août 2022, dans la revue médicale BMC Public Health. Il en ressort ainsi que l'efficacité du vaccin Sinopharm au Maroc était conforme aux résultats des essais cliniques de phase III. Deux doses de Sinopharm étaient donc hautement protectrices dans des conditions réelles contre les hospitalisations graves ou critiques associées au Covid-19 chez les 18-59 ans. Essais cliniques du vaccin de Sinopharm: le Maroc connaîtra bientôt la durée de l’immunité du sérum Une efficacité modérée a été cependant observée chez les personnes âgées de plus de 60 ans. En revanche, la vaccination avec une dose de rappel était associée à une protection complète, quel que soit l'âge. Dans le détail, l'efficacité de la vaccination en deux doses contre l'hospitalisation pour maladie grave ou critique était de 90,2%. Après ajustement par tranche d’âge, cette efficacité vaccinale a été de 96,4% chez les personnes de moins de 60 ans et de 53,3% chez les personnes de 60 ans et plus. Il n'y a eu aucun cas de maladie grave ou critique parmi les personnes ayant reçu une troisième dose de vaccin.

Par Hajar Kharroubi