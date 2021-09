© Copyright : X3/Pixabay

Le Maroc s’apprête à recevoir, au cours de cette semaine, 600.000 doses de Pfizer-BioNTech, a appris Le360 auprès d’un membre du Comité national de la vaccination.

L'information de la réception de ces 600.000 doses du vaccin développé par les laboratoires de Pfizer (Etats-Unis) et de BioNTech (Allemagne) nous a été confirmée par le Dr Saïd Afif, membre du Comité scientifique et technique de vaccination.

Ce nouveau lot permettra au Maroc de renforcer son stock national de vaccins et d'aller de l’avant dans sa campagne de vaccination, qui sera d’ailleurs prochainement élargie aux jeunes âgés de 12 à 17 ans non scolarisés.

Jusqu'à présent, plus de 21 millions de personnes ont reçu au moins une injection et plus de 17,42 millions affichent un schéma vaccinal complet.